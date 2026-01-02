A dicembre le immatricolazioni delle automobili in aumento del 2,22% su base annua

A dicembre, in Italia, le immatricolazioni di automobili sono aumentate del 2,22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono state registrate circa 108.000 nuove vetture, confermando una leggera crescita nel settore automobilistico nazionale. Questi numeri riflettono un andamento positivo e una certa stabilità nel mercato delle auto nel mese di fine anno.

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica ch e a dicembre sono state immatricolate 108.075 autovetture a fronte delle 105.726 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari a un aumento del 2,22%. I trasferimenti di proprietà sono stati 489.142 a fronte di 472.071 passaggi registrati a dicembre 2024, con un aumento del 3,62%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 597.217, ha interessato per il 18,10% vetture nuove e per l’81,90% vetture usate. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Cina: PIL in aumento del 5,2% su base annua nei primi nove mesi del 2025 Leggi anche: A novembre le immatricolazioni delle automobili stabili rispetto allo stesso mese del 2024 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Europa, immatricolazioni auto in aumento del 2,4% a novembre. Stellantis -2,7%; Bollo auto: cosa cambia dal 2026 ?; Auto, crescono le vendite in Europa grazie alle elettriche e le ibride; Piazza Affari mista. Il FTSEMib chiude in positivo. Auto Italia: +2,2% immatricolazioni dicembre, -2,1% in 2025 a 1,52 mln (RCO) - Circa 33mila in meno rispetto al 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

