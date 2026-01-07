Incidente in autostrada a Caserta Sud | Emanuele Esposito muore a 18 anni

Nella mattina del 7 gennaio, a Caserta Sud, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una motocicletta, causando il decesso di Emanuele Esposito, di appena 18 anni. L'evento ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si unisce nel cordoglio. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

L'incidente stradale si è verificato all'alba di oggi, 7 gennaio: il 18enne è morto nello scontro tra un'automobile e una motocicletta.

Tragico incidente a Caserta Sud: muore ragazzo di 18 anni, in fin di vita l’amico - Un giovane di 18 anni , Emanuele Esposito, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle ... casertace.net

Incidente in autostrada a Caserta Sud: 18enne muore dopo lo schianto tra auto e moto - Tragedia all’alba sull’autostrada nei pressi dello svincolo di Caserta Sud. msn.com

