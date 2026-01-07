Tragedia all’alba sull’A1 Emanuele muore nello scontro tra auto e moto | aveva 18 anni

Alle prime luci dell’alba sull’autostrada A1, nei pressi di Caserta Sud, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’auto e una moto, causando la morte di Emanuele Esposito, 18 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma l’accaduto rappresenta una perdita significativa per la comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia all'alba sull'autostrada nei pressi dello svincolo di Caserta Sud, dove un ragazzo di 18 anni, Emanuele Esposito, ha perso la vita in un violento incidente stradale. Il giovane è rimasto coinvolto in uno scontro tra un'auto e una motocicletta, le cui conseguenze si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del

