Fenicotteri rosa a Signa | un intero stormo in un lago del Padule
Firenze, 2 novembre 2025 – I laghi del Padule si tingono di rosa, a Signa. Un grande stormo di fenicotteri rosa è infatti atterrato in uno dei laghi della zona e sembra perfettamente a suo agio nel piccolo specchio d’acqua, alimentato dalla pioggia dei giorni scorsi. A segnalare l’insolito fenomeno, alcuni residenti della zona, che sono riusciti ad avvistare gli animali dalle loro abitazioni e dalla vicina rotonda di via Maromme, nella zona del Crocifisso. Anche se a Signa è forse la prima volta dopo molti anni che si verifica un avvistamento di questa entità e portata, la presenza dei fenicotteri rosa non è rara nella Piana fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
