Alle 18.30 al Dall’Ara, l’Atalanta affronta il Bologna in una sfida importante per la corsa europea. I bergamaschi cercano di consolidare la loro posizione, mentre i felsinei, reduci da un periodo difficile, cercano di risalire la china. L’undici anti Roma sarà schierato per ottenere un risultato positivo in un match che può influire sulle dinamiche della classifica.

BERGAMO L’Atalanta cerca continuità nello scontro diretto al Dall’Ara, oggi alle 18.30, contro un Bologna in piena crisi: due punti nelle ultime sei giornate. Nerazzurri in risalita: quattro vittorie su sette gare della gestione Palladino, dal 13esimo posto con 13 punti all’ottavo con 25 in poco più di un mese. Dea favorita e intenzionata a vincere, per sorpassare i felsinei e poi infilare un filotto. ll calendario, infatti, diventerebbe favorevole: Torino e Parma in casa, in mezzo la trasferta a Pisa. Curiosamente, dopo aver affrontato sabato il passato rappresentato da Gian Piero Gasperini, il tecnico dei record dei nove anni consecutivi sulla panchina bergamasca, ora l’Atalanta affronta un’altra fetta importante del suo passato recente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In campo a Bologna alle 18.30. Atalanta, scalata direzione Europa. Avanti tutta con l’undici anti Roma

