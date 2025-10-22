Europa e Conference League serata tutta da vivere su Sky e NOW | in campo Bologna Fiorentina e Roma

Giovedì 23 ottobre riflettori puntati sulle coppe europee: 36 partite live tra Europa League e Conference League, con le italiane protagoniste e ampio pre e post gara negli studi di approfondimento Giovedì 23 ottobre torna lo spettacolo delle coppe europee, tutte da seguire in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Una vera maratona di calcio con 36 partite live, anche in modalità Diretta Gol, tra UEFA Europa League e UEFA Conference League. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche questi approfondimenti

UEFA Europa Conference League ? RAPID VIENNA - FIORENTINA ? Giovedì 23 Ottobre - Ore 18:45 CINEMA #circoloambra #poggioacaiano #Fiorentina #ConferenceLeague - facebook.com Vai su Facebook

La copertina di Europa League sulle note di mew - Giovedì 23 ottobre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW. Lo riporta sport.sky.it

Tutto quello che c'è da sapere su Europa e Conference League: risultati e fasce - Nella serata di giovedì si sono concluse tutte le gare dei preliminari all'Europa League e alla Conference League. Si legge su tuttomercatoweb.com

Perché oggi non si giocano partite di Europa League e Conference con Roma, Bologna e Fiorentina - Perché oggi non si giocano partite di Europa League con Roma e Bologna e quella di e Conference League con la Fiorentina? Da fanpage.it