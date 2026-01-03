Carabinieri il bilancio di un anno | in aumento denunciati +8% e arresti +3% Calo dei reati del 4%
Nel 2025, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma ha intensificato le attività di controllo del territorio, migliorando la prevenzione e il contrasto alla criminalità. Il bilancio dell’anno mostra un aumento delle denunce (+8%) e degli arresti (+3%), mentre i reati complessivi sono diminuiti del 4%. Questi dati riflettono un impegno costante nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella provincia.
Nel corso del 2025, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma ha dato corso ad un’incisiva strategia di controllo del territorio, privilegiando la proiezione esterna dei reparti per ottimizzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.La maggiore presenza di pattuglie sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Furti, scippi e rapine a Milano: il bilancio di fine anno della Prefettura, “reati in calo del 7 per cento”
Leggi anche: Un anno di attività della questura: reati in calo del 10%, ma aumentano arresti e denunce
Principali misure della legge di bilancio 2026; Attività dei Carabinieri di Trieste nel corso del 2025, presentato il bilancio; Carabinieri Padova, il bilancio 2025: meno vittime sulla strada e allarme reati minorili; Trieste, il bilancio dei Carabinieri: più controlli, prevenzione e vicinanza ai cittadini.
Carabinieri di Rovigo, il bilancio 2025: oltre 6mila reati perseguiti - 500 denunce e 50 arresti, migliaia di interventi dal 112, risultati nel contrasto a droga e violenza domestica e forte impegno nella prevenzione e nella tutela ambientale ... rovigo24ore.it
Il colonnello Pagliaro illustra il bilancio dell’attività dell’Arma nel 2025: calo dei reati del 4% - Video - Stamattina il colonnello Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei carabinieri di Parma, ha illustrato il bilancio dell’attività dell’Arma nell’anno 2025. gazzettadiparma.it
Violenza di genere, dati 2025: arresti e misure cautelari in aumento - Nel 2025 in provincia di Padova cresce la tutela contro la violenza di genere: più misure cautelari, arresti e braccialetti elettronici, nonostante un lieve calo complessivo dei procedimenti denunciat ... padovaoggi.it
Il bilancio dell'attività di controllo dei carabinieri di Bolzano si chiude con risultati significativi - facebook.com facebook
Carabinieri di Rovigo, il bilancio 2025: oltre 6mila reati perseguiti x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.