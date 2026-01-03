Carabinieri il bilancio di un anno | in aumento denunciati +8% e arresti +3% Calo dei reati del 4%

Nel 2025, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma ha intensificato le attività di controllo del territorio, migliorando la prevenzione e il contrasto alla criminalità. Il bilancio dell’anno mostra un aumento delle denunce (+8%) e degli arresti (+3%), mentre i reati complessivi sono diminuiti del 4%. Questi dati riflettono un impegno costante nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella provincia.

Il colonnello Pagliaro illustra il bilancio dell’attività dell’Arma nel 2025: calo dei reati del 4% - Video - Stamattina il colonnello Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei carabinieri di Parma, ha illustrato il bilancio dell’attività dell’Arma nell’anno 2025. gazzettadiparma.it

