Una corrente della Cgil | Salvini a gamba tesa sull' Anm Poi la stoccata a Conte e Schlein

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ironizza sui leader del Campo largo: “Spero che l’opposizione sia a lungo rappresentata da Schlein e da Conte“. Poi passa al tema della giustizia, oggi forse nelle retrovie, fra guerre e crisi internazionali. Ma presto, assicura Matteo Salvini, a Milano alla presentazione del libro del ministro Giuseppe Valditara, "La rivoluzione del buon senso", i giudici torneranno in prima pagina. “A primavera 2026 ci sarà un referendum che può confermare o bocciare una delle riforme più importanti degli ultimi trent’anni e che questa maggioranza sta portando avanti, quella della giustizia”. Giovedì, al Senato, è atteso il quarto passaggio, l’ultimo dell’iter costituzionale, poi la separazione delle carriere sarà legge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

una corrente della cgil salvini a gamba tesa sull anm poi la stoccata a conte e schlein

© Ilgiornale.it - "Una corrente della Cgil": Salvini a gamba tesa sull'Anm. Poi la stoccata a Conte e Schlein

Argomenti simili trattati di recente

corrente cgil salvini gamba"Una corrente della Cgil": Salvini a gamba tesa sull'Anm. Poi la stoccata a Conte e Schlein - Il vicepremier è intervenuto a Milano alla presentazione del libro del ministro Giuseppe Valditara, "La rivoluzione del buon senso" ... Secondo ilgiornale.it

Flotilla, Cgil e sindacati paralizzano l'Italia con uno sciopero politico. Salvini al contrattacco: “Danni a milioni di italiani” - Cortei, occupazioni e uno sciopero generale proclamato per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 da parte dei sindacati Cgil, Fiom, Usb, Cub e Sgb. Lo riporta iltempo.it

Salvini avverte la Cgil: "Non tollereremo scioperi improvvisi per la Flotilla" - "Non permetteremo che Cgil ed estremisti di sinistra portino in Italia il caos. Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Corrente Cgil Salvini Gamba