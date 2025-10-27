Ironizza sui leader del Campo largo: “Spero che l’opposizione sia a lungo rappresentata da Schlein e da Conte“. Poi passa al tema della giustizia, oggi forse nelle retrovie, fra guerre e crisi internazionali. Ma presto, assicura Matteo Salvini, a Milano alla presentazione del libro del ministro Giuseppe Valditara, "La rivoluzione del buon senso", i giudici torneranno in prima pagina. “A primavera 2026 ci sarà un referendum che può confermare o bocciare una delle riforme più importanti degli ultimi trent’anni e che questa maggioranza sta portando avanti, quella della giustizia”. Giovedì, al Senato, è atteso il quarto passaggio, l’ultimo dell’iter costituzionale, poi la separazione delle carriere sarà legge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Una corrente della Cgil": Salvini a gamba tesa sull'Anm. Poi la stoccata a Conte e Schlein