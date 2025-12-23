la corale di valle in concerto per il natale a castelnuovo di val di cecina

La Corale di Valle si esibirà in concerto natalizio a Castelnuovo di Val di Cecina, promosso dal parroco don Eduardo De Silva. L’evento, che segue la Santa Messa anticipata alle ore 17:00, offre un momento di musica e convivialità per la comunità in occasione delle festività.

L’evento, promosso dal parroco don Eduardo De Silva, ha avuto inizio subito dopo la Santa Messa, anticipata alle ore 17:00 per l’occasione. La Corale della Valle, fondata nel 1981 a Larderello e Montecerboli, conta oggi 35 coristi provenienti anche dai comuni di Castelnuovo Val di Cecina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

