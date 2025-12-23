La Corale di Valle in concerto per il Natale a Castelnuovo di Val di Cecina
La Corale di Valle si esibirà in concerto natalizio a Castelnuovo di Val di Cecina, promosso dal parroco don Eduardo De Silva. L’evento, che segue la Santa Messa anticipata alle ore 17:00, offre un momento di musica e convivialità per la comunità in occasione delle festività.
L’evento, promosso dal parroco don Eduardo De Silva, ha avuto inizio subito dopo la Santa Messa, anticipata alle ore 17:00 per l’occasione. La Corale della Valle, fondata nel 1981 a Larderello e Montecerboli, conta oggi 35 coristi provenienti anche dai comuni di Castelnuovo Val di Cecina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: A Castelnuovo di Val di Cecina prende il via la mostra–concorso di presepi 'Il Natale è qui'
Leggi anche: Castelnuovo di Val di Cecina: al via la raccolta fondi 'Natale di speranza' per i bambini del Meyer nel mondo
Natale in Coro: stasera il tradizionale concerto a Demonte; Concerto di Natale 2025 del Coro penne nere; MACUGNAGA - Voci sotto il Rosa Concerto di Natale; 50° Concerto di Natale del Complesso Filarmonico Lombardo a Breno.
Natale in Coro: stasera il tradizionale concerto a Demonte - Organizzato dalla Corale Valle Stura, con la collaborazione della Parrocchia e del Comune di Demonte, l'appuntamento è per le 20. targatocn.it
La Corale Valle Stura inaugura i concerti natalizi a Vignolo - Questa sera alle 20:45 nella chiesa di San Giovanni Battista il primo appuntamento del ciclo dedicato alle feste ... targatocn.it
Concerto nella chiesa di Vigna di Valle: musica, ragazzi e spirito natalizio - Una serata di musica, partecipazione e spiritualità per vivere il vero significato del Natale cristiano. lagone.it
Cari amici, vicini e lontani, dal concerto di Natale ad Acceglio vi auguriamo un sereno Natale, con la speranza che il nuovo anno porti pace e serenità a tutti. Tanti auguri di buone feste dal Gruppo Corale La Reis #LaReis #ValleMaira #BuonNatale #Buon - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.