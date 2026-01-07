Il Pd approva il bilancio | Una visione chiara per la città

Il Partito Democratico ha espresso soddisfazione per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2028, sottolineando l’importanza di una gestione trasparente e pianificata per lo sviluppo della città. Questo documento rappresenta un passo fondamentale per definire le priorità e le risorse necessarie a migliorare i servizi e garantire stabilità nel medio termine. La decisione riflette l’impegno del partito nel sostenere progetti che favoriscano il benessere collettivo.

Il Partito Democratico esprime soddisfazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2028. La segretaria della sezione di Cesenatico, Greta Passanese, entra nel merito delle scelte: "I corposi investimenti per i prossimi anni, delineano una linea politica e una visione d'insieme chiare che approviamo e condividiamo nell'impostazione generale indicata dall'Amministrazione. Al centro ci sono la cura della città e la sicurezza, come il proseguimento dei lavori nelle scuole. È significativo l'intervento di adeguamento sismico della scuola Leonardo Da Vinci di via Caboto, con un investimento di circa 1 milione di euro.

Sì al bilancio dopo una maratona, Pd boccia manovra e denuncia cessione ai privati dei parcheggi - Dopo tre giorni di seduta, il consiglio comunale di Siracusa ha approvato nella notte il bilancio triennale di previsione 2026- blogsicilia.it

Doppia seduta consiliare a Portopalo: la maggioranza approva il bilancio di previsione. Nel pomeriggio approvati sei debiti fuori bilancio #BilancioComunale #PoliticaLocale - facebook.com facebook

Bonarcado, il Consiglio comunale approva bilancio di previsione e Dup 2026-2028 x.com

