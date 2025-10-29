Sovratensione elettrica danneggia rete e illuminazione pubblica | Comune al lavoro per il ripristino

Una forte sovratensione elettrica ha colpito nella mattinata di domenica scorsa parte del territorio comunale di Francolise e alcuni comuni limitrofi, provocando danni sia alle utenze private che alla rete di pubblica illuminazione.Secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

