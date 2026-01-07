Il giuramento di Decaro | Saprò dire dei no impopolari per non tradire il futuro
A Bari, il nuovo governatore Decaro ha pronunciato il suo giuramento, sottolineando la volontà di adottare un approccio realistico e responsabile. Nel passaggio di consegne con Emiliano, si evidenzia un impegno a prendere decisioni difficili, anche impopolari, per garantire un futuro sostenibile alla regione. La scelta di una linea sobria e concreta caratterizza la continuità amministrativa nel rispetto delle sfide attuali.
Oggi, a Bari, il passaggio di testimone con Emiliano: il nuovo governatore sceglie la linea del realismo. “Non sarò un presidente per tutto: la responsabilità conta più del consenso”.Qui l’articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Oggi alle ore 15 verrà proclamato il nuovo presidente della Regione Puglia. La cerimonia in cui verrà ufficializzata la nomina di Antonio Decaro, che ha vinto le scorse elezioni a novembre, si terrà nell’aula della Corte d’Appello di Bari, con la presidente dell’Uf - facebook.com facebook
