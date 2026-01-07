Il giuramento di Decaro | Saprò dire dei no impopolari per non tradire il futuro

A Bari, il nuovo governatore Decaro ha pronunciato il suo giuramento, sottolineando la volontà di adottare un approccio realistico e responsabile. Nel passaggio di consegne con Emiliano, si evidenzia un impegno a prendere decisioni difficili, anche impopolari, per garantire un futuro sostenibile alla regione. La scelta di una linea sobria e concreta caratterizza la continuità amministrativa nel rispetto delle sfide attuali.

Oggi, a Bari, il passaggio di testimone con Emiliano: il nuovo governatore sceglie la linea del realismo. “Non sarò un presidente per tutto: la responsabilità conta più del consenso”.Qui l’articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

