Decaro raccoglie il testimone da Emiliano | Sarò il presidente di tutti ma non per tutti Ci saranno ' no' impopolari
Decaro prende il testimone da Emiliano alla guida della regione, dichiarando di essere il presidente di tutti i cittadini, anche di chi non lo ha votato. Tuttavia, sottolinea che non sarà presidente “per tutti”, poiché ritiene fondamentale avere il coraggio di prendere decisioni impopolari quando necessario. La sua leadership si propone equilibrata, orientata al bene della regione e aperta al confronto, anche quando richiede scelte difficili.
“Sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato, ma non sarò il presidente per tutti, perché credo che questa regione meriti il coraggio di saper dire anche di no. Ci saranno dei no difficili, ci saranno dei no complicati, ci saranno dei no che saranno impopolari, ne sono consapevole. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Antonio Decaro nuovo presidente della Puglia: «Partiamo dalla sanità, sarò il presidente di tutti»
Leggi anche: Emiliano parla del suo futuro: “Non torno a fare il magistrato. Se Decaro avrà bisogno di me, ci sarò”
Decaro raccoglie il testimone da Emiliano: “Sarò il presidente di tutti, ma non per tutti. Ci saranno 'no' impopolari” - Poco dopo le 15, Antonio Decaro è stato proclamato presidente della Regione Puglia. foggiatoday.it
“Emiliano assessore alle Crisi industriali in Puglia”: l’ex governatore verso un posto nella giunta Decaro - Michele Emiliano potrebbe diventare a breve assessore alle Crisi industriali nella giunta di Antonio Decaro in Puglia. ilfattoquotidiano.it
Regionali Puglia 2025, Decaro al Pd: “stop Vendola-Emiliano o lascio”/ Centrodestra candida Tomasi in Toscana - Caos Pd in Puglia (e resa al M5s in Campania e Calabria): corsa alle Elezioni Regionali 2025 col nodo Decaro e l'impasse con AVS. ilsussidiario.net
In questa puntata Lello continua le interviste a tema natalizio, passeggiando per il centro della città. Tra luci scintillanti, addobbi e decorazioni, raccoglie le voci della gente e ci accompagna in un piccolo tour dell’atmosfera natalizia cittadina. Una puntata leg - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.