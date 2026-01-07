Decaro raccoglie il testimone da Emiliano | Sarò il presidente di tutti ma non per tutti Ci saranno ' no' impopolari

Decaro prende il testimone da Emiliano alla guida della regione, dichiarando di essere il presidente di tutti i cittadini, anche di chi non lo ha votato. Tuttavia, sottolinea che non sarà presidente “per tutti”, poiché ritiene fondamentale avere il coraggio di prendere decisioni impopolari quando necessario. La sua leadership si propone equilibrata, orientata al bene della regione e aperta al confronto, anche quando richiede scelte difficili.

Regionali Puglia 2025, Decaro al Pd: “stop Vendola-Emiliano o lascio”/ Centrodestra candida Tomasi in Toscana - Caos Pd in Puglia (e resa al M5s in Campania e Calabria): corsa alle Elezioni Regionali 2025 col nodo Decaro e l'impasse con AVS. ilsussidiario.net

