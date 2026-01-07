Il Garante della Privacy avvia un' istruttoria nei confronti di Gian Gaetano Bellavia

Il Garante per la Privacy ha avviato un’istruttoria nei confronti di Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di Procure della Repubblica, noto anche come commentatore nelle inchieste di Report. La procedura si inserisce nel quadro delle attività di verifica relative alla tutela dei dati personali e alla conformità alle norme sulla privacy. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Il Garante per la Privacy ha avviato un’istruttoria nei confronti di Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di Procure della Repubblica, noto al grande pubblico per le sue frequenti partecipazioni come commentatore alle inchieste di Report. Secondo quanto si apprende, gli uffici dell’autorità hanno inviato una richiesta di informazioni al professionista in relazione alla violazione di dati personali. Forza Italia ha presentato un’interrogazione indirizzata ai ministri Carlo Nordio e Adolfo Urso, chiedendo di fare luce sulla circostanza che Bellavia "detenesse materiali riservatissimi di numerose Procure", ipotizzando che tali documenti potessero essere messi a disposizione della trasmissione televisiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Gian Gaetano Bellavia Leggi anche: Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Gian Gaetan Bellavia Leggi anche: File 'rubati' a Gian Gaetano Bellavia, la replica dell'ex dipendente accusata: "Affermazioni di estrema gravità" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Questo non è giornalismo ma un mestiere sporco con l'obiettivo di infangare; A2A, Antitrust avvia istruttoria per presunta posizione dominante nella ricarica elettrica delle auto; Nell'inferno della stazione tra degrado, spaccio e abusivi. Qui tutti abbiamo paura; La paura di Schwab su Time: l’intelligenza artificiale indebolisce ciò che diamo per vero. Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Bellavia - un'istruttoria nei confronti di Gian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di Procure della Repubblica e chiamato in più oc ... ansa.it

Liste d’attesa. In Veneto è un algoritmo che decide la classe di priorità. Garante privacy avvia istruttoria - L’Autority ha inviato alla Regione Veneto una richiesta di informazioni per verificare la conformità alla normativa privacy di una delibera, in base alla quale non sarebbero più i medici di medicina ... quotidianosanita.it

Roma. Feto sepolto dopo aborto, sulla croce il nome della madre. Garante Privacy avvia istruttoria - La donna aveva detto di non volersi occupare personalmente del corpicino, l’ospedale aveva quindi avviato le procedure per questi casi, sulla base del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, ... quotidianosanita.it

#concorsi Come le amministrazioni devono assolvere all’obbligo di pubblicare i dati personali contenuti nelle graduatorie finali nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive Leggi le FAQ del #GarantePrivacy gpdp.it/temi/lavoro/co… x.com

Garante privacy: whistleblowing – nuovo parere sulle Linee guida di ANAC Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 540 del 27 novembre 2025, ha espresso parere su due proposte di delibera dell’Anac relative al whistleblowing. La p - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.