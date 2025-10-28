Il focus della Ssc Napoli sul Lecce prossimi avversari in campionato
L’analisi della Ssc Napoli sulla squadra di mister Di Francesco. Prossimo avversario in campionato per la squadra di Antonio Conte è il Lecce di Eusebio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Napoli-Inter: la sfida del cuore con Francesco Colonnese Ospite di Fuori Giri, l'ex difensore di Napoli e Inter analizza la partita con focus sulle squadre e i loro punti di forza. Colonnese evidenzia la solidità dell'Inter e la mancanza di compattezza nel Napoli, ma - facebook.com Vai su Facebook
FOTO SHOW NM - Torino-Napoli, il nostro focus da bordocampo - X Vai su X
Lecce-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Napoli con un focus dell'esperto di CalcioMercato sulle quote risultato esatto del nono turno di Serie A. Si legge su calciomercato.com
Lecce-Napoli, la MOVIOLA: annullato un goal a Lukaku, cos'è successo. I giallorossi chiedono un rigore - Napoli, gara valida per la 35a giornata della Serie A 2024/25, che ha preso il via alle 18 al Via del Mare. Segnala calciomercato.com
Il Napoli non sbaglia, 1-0 a Lecce - Basta un gol di Raspadori per proseguire la corsa del Napoli verso lo scudetto quando mancano tre giornate dal termine del campionato. Da ansa.it