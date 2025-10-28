Il focus della Ssc Napoli sul Lecce prossimi avversari in campionato

Forzazzurri.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’analisi della Ssc Napoli sulla squadra di mister Di Francesco. Prossimo avversario in campionato per la squadra di Antonio Conte è il Lecce di Eusebio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

il focus della ssc napoli sul lecce prossimi avversari in campionato

© Forzazzurri.net - Il focus della Ssc Napoli sul Lecce, prossimi avversari in campionato

Contenuti che potrebbero interessarti

focus ssc napoli lecceLecce-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Napoli con un focus dell'esperto di CalcioMercato sulle quote risultato esatto del nono turno di Serie A. Si legge su calciomercato.com

Lecce-Napoli, la MOVIOLA: annullato un goal a Lukaku, cos'è successo. I giallorossi chiedono un rigore - Napoli, gara valida per la 35a giornata della Serie A 2024/25, che ha preso il via alle 18 al Via del Mare. Segnala calciomercato.com

Il Napoli non sbaglia, 1-0 a Lecce - Basta un gol di Raspadori per proseguire la corsa del Napoli verso lo scudetto quando mancano tre giornate dal termine del campionato. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Focus Ssc Napoli Lecce