Abusi sessuali nel clero | 51 i casi in Calabria Reggio tra le provincie più colpite

Sono 1250 i presunti casi di abusi sessuali registrati in Italia dal 2000 al 2025 legati alla Chiesa. È quanto si legge nel “Report sui casi di violenza sessuale commessi in Italia dal clero e il suo indotto” a cura dell’Osservatorio permanente della Rete L’Abuso.Il report, segnala 4.625 vittime. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

abusi sessuali clero 51Abusi sessuali nel clero, in Calabria registrati 51 casi - Il rapporto della rete L'Abuso negli anni da 2000 al 2025, registra il basso numero di condanne per sacerdoti accusati di violenze sessuali. quotidianodelsud.it scrive

abusi sessuali clero 51Abusi sessuali del clero in Italia: due casi ogni duemila sacerdoti, 10 nuovi nel 2025 - Nel nostro Paese, oltre quattromila persone hanno dichiarato o denunciato abusi sessuali commessi da sacerdoti o religiosi. Secondo tg.la7.it

abusi sessuali clero 51Abusi del clero: oltre 1000 i preti coinvolti. In Calabria 51 casi, 103 in Sicilia: quasi assenti le condanne canoniche - E’ la Lombardia la regione con il maggior numero di casi censiti dalla Rete L’Abuso: 174 sacerdoti e laici coinvolti e 562 vittime, in gran parte minori. Lo riporta calabria.gazzettadelsud.it

