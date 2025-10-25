Abusi sessuali nel clero | 51 i casi in Calabria Reggio tra le provincie più colpite
Sono 1250 i presunti casi di abusi sessuali registrati in Italia dal 2000 al 2025 legati alla Chiesa. È quanto si legge nel “Report sui casi di violenza sessuale commessi in Italia dal clero e il suo indotto” a cura dell’Osservatorio permanente della Rete L’Abuso.Il report, segnala 4.625 vittime. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
