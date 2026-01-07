Ibrahimovic su Ronaldo | Ci sono molti grandi calciatori ma per me lui è il numero uno
Zlatan Ibrahimovic ha espresso il suo apprezzamento per Ronaldo, il Fenomeno, sottolineando la sua opinione sulla sua grandezza nel calcio. In un’intervista, l’ex attaccante del Milan ha affermato che, tra i numerosi grandi calciatori, Ronaldo rappresenta per lui il numero uno. Le parole di Ibrahimovic riflettono un rispetto autentico e una stima per uno dei più influenti attaccanti della storia del calcio.
L'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato della sua ammirazione calcistica verso Ronaldo il Fenomeno. Ecco il racconto dal programma (Ne)uspjeh prvaka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
