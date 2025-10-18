Ex Milan Terim su Modric | Luka è uno dei più grandi calciatori dell’epoca moderna

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, Faith Terim, ex allenatore di Milan e Fiorentina ha parlato di Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Terim su Modric: “Luka è uno dei più grandi calciatori dell’epoca moderna”

Fatih Terim parla del Milan e della Serie A Milan: “Allegri sta riportando in alto i rossoneri, squadra da scudetto insieme a Inter, Napoli, Roma e Juventus.” Modric: “A 40 anni fa ancora la differenza, esempio di professionismo e longevità.” Fiorentina: - X Vai su X

