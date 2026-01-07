I diritti d’autore su Betty Boop e Pluto sono scaduti

A partire dal 1° gennaio, i diritti d’autore di Betty Boop e Pluto sono ufficialmente scaduti. Questo cambiamento permette a chiunque di utilizzare e riprodurre liberamente questi personaggi, senza restrizioni legali. La loro entrata nel pubblico dominio apre nuove opportunità creative e di diffusione, contribuendo alla loro presenza nel patrimonio culturale condiviso.

Dal 1° gennaio, i diritti d'autore di Betty Boop e Pluto sono scaduti, rendendo i due personaggi di pubblico dominio. Entrambi, infatti, sono nati nel 1930; la legge statunitense protegge il copyright di un'opera per un massimo di novantacinque anni dalla sua creazione (in Europa si ferma a settant'anni). Dall'inizio del 2026, dunque, è possibile servirsene senza dover chiedere autorizzazioni o pagare licenze, come già accaduto, qualche anno fa per Braccio di Ferro, Winnie The Pooh e Topolino. Occorre precisare, tuttavia, che la legge fa riferimento al dirito d'autore, ma non al marchio. Se, dunque, qualcuno vorrà vendere gadget che raffigurano il simpatico cagnolone Disney, potrà farlo.

