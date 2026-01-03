Opere tante icone della cultura pop libere dal copyright | ci sono anche Pluto e Betty Boop

Dal primo gennaio 2024 molte opere e icone della cultura pop sono diventate di pubblico dominio, liberandosi dai vincoli del copyright dopo 95 anni. Tra queste, anche personaggi come Pluto e Betty Boop, simboli di un’epoca, ora accessibili a tutti per usi creativi e culturali senza restrizioni. Questa novità apre nuove opportunità per artisti, designer e appassionati di condividere e reinterpretare questi classici senza necessità di autorizzazioni.

Dal primo gennaio di quest'anno, tante icone della cultura pop sono ufficialmente libere. Dopo 95 anni di copyright, personaggi, film, libri e canzoni nati nel 1930 possono essere usati da chiunque senza chiedere permessi. La notizia più eclatante riguarda Betty Boop, la ragazza con gli occhi grandi e la voce da bambina che ha fatto impazzire gli anni Trenta. Da oggi la sua prima versione può essere riutilizzata liberamente, anche se i marchi registrati restano intoccabili (quindi niente merchandising selvaggio). Stesso discorso per Blondie, la bionda più famosa dei fumetti dell'epoca, e per ben nove cortometraggi di Topolino del 1930.

