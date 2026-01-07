Guastalla l' arte naif piange Paolo Camellini

Guastalla piange la scomparsa di Paolo Camellini, artista naif di 68 anni. Nato e cresciuto nella città emiliana, Camellini ha dedicato la sua vita alla creazione di opere caratterizzate da semplicità e genuinità. La sua perdita rappresenta una perdita importante per il mondo dell’arte locale e nazionale, lasciando un’eredità di autenticità e sensibilità che rimarrà nel tempo.

Guastalla (Reggio Emilia), 7 gennaio 2026 - Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa di Paolo Camellini, autore naif, vinto da una malattia a 68 anni di età. Guastallese d'origine, abitava da tempo a Castelnovo Sotto. Ieri il decesso al Santa Maria Nuova di Reggio, dove era ricoverato. Autotrasportatore di professione, aveva iniziato l'attività artistica nella metà degli anni Settanta, come autodidatta, insieme al fratello Luigi. Nei suoi dipinti, i colori esplodono con intensità, quasi a voler affermare con forza paesaggi e situazioni ormai scomparse, di un passato che sembra essere dietro l'angolo ma che è irrimediabilmente lontano e compromesso.

