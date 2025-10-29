L’Italia vista dal mare | il viaggio di Paolo Di Paolo torna su ARTEtv

Nell’anno che segna i cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, ARTE.tv propone “La lunga strada di sabbia”, un documentario che riaccende il viaggio del 1959 lungo le coste italiane. Un racconto di strade, volti e mare che restituisce l’Italia tra dopoguerra e boom economico. Un anniversario che interroga il presente Nel cinquantenario della morte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

