Grosso dopo Sassuolo Juve | Merito agli avversari in partite così serve anche la fortuna! Sul rientro di Berardi vi dico questo

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha commentato la partita sottolineando il merito degli avversari e l’importanza della fortuna in incontri di questo livello. Ha anche espresso le sue considerazioni sul rientro di Berardi, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sull’andamento della squadra e sulle sfide future.

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus: le sue parole Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Sassuolo Juventus, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso ha parlato così. SFORTUNA NEL PRIMO TEMPO TRA IL PRIMO GOL E L’INFORTUNIO DI THORSTVEDT? – «Avevamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

