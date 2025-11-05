Vlahovic post Juve Sporting | Vi spiego come sto dopo questo infortunio Mercato? Dico questo

Calcionews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic dopo JuveSporting: «Fastidio al flessore, ma penso solo al presente. Non siamo soddisfatti del risultato» Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona, terminata con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai bianconeri. L’attaccante serbo ha espresso il suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vlahovic post juve sporting vi spiego come sto dopo questo infortunio mercato dico questo

© Calcionews24.com - Vlahovic post Juve Sporting: «Vi spiego come sto dopo questo infortunio. Mercato? Dico questo»

Approfondisci con queste news

vlahovic post juve sportingDel Piero dopo Juve Sporting: «Vlahovic sta facendo tutto bene. Si è visto che gli altri vanno a velocità diversa. In questo momento Spalletti dovrà fare questa cosa» - Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match Alex Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky dopo Juve Sporting: tutte le ... Come scrive juventusnews24.com

vlahovic post juve sportingChampions, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic la riprende, partita dominata ma non basta a Spalletti - Portoghesi subito avanti, poi i bianconeri si rialzano e comandano: occasioni a ripetizione, portiere avversario migliore in campo ... Si legge su tuttosport.com

vlahovic post juve sportingJuve-Sporting CP, Vlahovic sempre più dentro: con Spalletti gli si spalanca il futuro - Dusan Vlahovic si sta riprendendo la Juventus e, dopo le parole di Spalletti, arriva la conferma di Chiellini e una grande prestazione ... Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Post Juve Sporting