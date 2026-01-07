Negli ultimi anni, si è assistito a un cambiamento nel modo in cui vengono gestiti i reati, inclusi quelli commessi da immigrati. Spesso, i responsabili di atti violenti come gli accoltellamenti non finiscono in carcere, sollevando domande sul funzionamento del sistema giudiziario e sulle cause di questa situazione. Analizzare i motivi di questa realtà aiuta a comprendere meglio i fattori che influenzano la giustizia e la sicurezza pubblica.

C’era un tempo in cui tutto era più semplice: le guardie prendevano i ladri e i ladri presi dalle guardie finivano in galera. Era talmente semplice da prestarsi a un gioco, quello del «guardie e ladri». Poi è successo un qualcosa che lentamente ha complicato le regole e ci siamo ritrovati che nessuno ha più voglia di scherzarci su e, nella divisione, è la guardia che rischia di passare i guai (sempre che non gli sia passata la voglia di fare bene il suo lavoro di guardia). L’ultima è successa nella periferia Ovest di Milano, la sera del 5 gennaio, in un palazzo dove i residenti decidono di chiamare le forze dell’ordine per bloccare un uomo «particolarmente molesto». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gli immigrati che accoltellano: perché chi delinque non finisce mai in galera

Leggi anche: Gli immigrati che accoltellano: capotreno ucciso, agente ferito

Leggi anche: Riapre il dormitorio invernale. Tanti: "Una mano a chi è in difficoltà. Ma chi delinque è fuori"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gli immigrati che accoltellano: perché chi delinque non finisce mai in galera - ndisturbati, commettono reati: a Bologna un croato fa fuori un 34enne con una pugnalata, a Milano un egiziano non ammazza un poliziotto per miracolo ed è grave il giovane colpito da un nordafricano pe ... panorama.it