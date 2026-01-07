Nelle città italiane si registrano episodi di cronaca che coinvolgono immigrati, con incidenti che evidenziano problematiche di sicurezza. A Bologna un uomo di origini croate ha ucciso un 34enne con un colpo di arma bianca, mentre a Milano un giovane egiziano ha ferito gravemente un poliziotto e un altro nordafricano ha colpito un ragazzo per difendere un amico. Questi eventi sollevano questioni sulla gestione della sicurezza e sull’integrazione.

Indisturbati, commettono reati: a Bologna un croato fa fuori un 34enne con una pugnalata, a Milano un egiziano non ammazza un poliziotto per miracolo ed è grave il giovane colpito da un nordafricano per difendere l’amico. C’era un tempo in cui tutto era più semplice: le guardie prendevano i ladri e i ladri presi dalle guardie finivano in galera. Era talmente semplice da prestarsi a un gioco, quello del «guardie e ladri». Poi è successo un qualcosa che lentamente ha complicato le regole e ci siamo ritrovati che nessuno ha più voglia di scherzarci su e, nella divisione, è la guardia che rischia di passare i guai (sempre che non gli sia passata la voglia di fare bene il suo lavoro di guardia). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli immigrati che accoltellano: capotreno ucciso, agente ferito

