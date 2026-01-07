Ginestra Fiorentina concluso l’intervento di messa in sicurezza del torrente Pesa In arrivo nuovi finanziamenti per la bassa valle

A Ginestra Fiorentina si è concluso l’intervento di messa in sicurezza del torrente Pesa, contribuendo alla tutela dell’abitato. Nel 2025 sono stati inoltre annunciati nuovi finanziamenti destinati alla bassa valle, destinati a sostenere progetti di sviluppo e sicurezza della zona. Questi interventi rappresentano un passo importante per la tutela del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Il 2025 si è chiuso con un importante intervento di messa in sicurezza sul torrente Pesa, in prossimità dell’abitato di Ginestra Fiorentina, e con la notizia di nuovi e significativi finanziamenti in arrivo per la bassa valle. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha infatti concluso lavori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

