Ginestra Fiorentina concluso l’intervento di messa in sicurezza del torrente Pesa In arrivo nuovi finanziamenti per la bassa valle

A Ginestra Fiorentina si è concluso l’intervento di messa in sicurezza del torrente Pesa, contribuendo alla tutela dell’abitato. Nel 2025 sono stati inoltre annunciati nuovi finanziamenti destinati alla bassa valle, destinati a sostenere progetti di sviluppo e sicurezza della zona. Questi interventi rappresentano un passo importante per la tutela del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei residenti.

