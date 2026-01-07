Getafe-Real Sociedad venerdì 09 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno due gol tra Azulones e Txuri-urdin?
Analisi e approfondimenti su Getafe-Real Sociedad, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle 21:00. La partita, valida per la 19ª giornata di La Liga, rappresenta l’ultima del girone di andata. In questa occasione, esamineremo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di almeno due gol tra le due squadre. La sfida si svolge in un contesto di turni anticipati, a causa delle gare di Supercopa.
La Liga è arrivata alla giornata numero 19, l’ultima di andata: in questo caso però, l’anticipo del venerdì non sarà la prima gara del turno perché le squadre impegnate in Supercopa hanno anticipato il loro impegno qualche settimana fa. In ogni caso, il venerdì notte di calcio spagnolo è comunque garantito: potremo goderci un interessante Getafe–Real . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Getafe-Real Sociedad (venerdì 09 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Interessante anticipo al Coliseum
Leggi anche: Getafe-Real Sociedad (venerdì 09 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Interessante anticipo al Coliseum
Getafe-Real Sociedad venerdì 09 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Interessante anticipo al Coliseum; Getafe-Real Sociedad venerdì 09 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Interessante anticipo al Coliseum.
Pronostico Getafe-Real Sociedad: male contro... malissimo - 00) si gioca un anticipo anche ne LaLiga con il Getafe (che va abbastanza male) che riceve la Real Sociedad (che, soltanto a +2 dalla terz’ultima, sta andando ... tuttosport.com
Pronostico Getafe vs Real Sociedad – 9 Gennaio 2026 - La sfida di La Liga tra Getafe e Real Sociedad, in programma il 9 Gennaio 2026 alle 21:00 presso il Coliseum, promette intensità e grande tatticismo. news-sports.it
Pronostico Getafe-Real Sociedad: la mossa per il colpo ospite - Real Sociedad è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it
In occasione del match vinto contro il Getafe per 4-0, Josè Antonio Rueda è stato premiato dal Real Betis Balompié con una maglia dedicata con il n.99. Il giusto omaggio al campione uscente della Moto3, il primo della storia dell’Andalusia. Buonanotte. #Mem - facebook.com facebook
Giovani Lo Celso’s brace at home vs Getafe during the 24/25 season #RealBetisGetafe x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.