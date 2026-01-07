Analisi e approfondimenti su Getafe-Real Sociedad, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle 21:00. La partita, valida per la 19ª giornata di La Liga, rappresenta l’ultima del girone di andata. In questa occasione, esamineremo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di almeno due gol tra le due squadre. La sfida si svolge in un contesto di turni anticipati, a causa delle gare di Supercopa.

La Liga è arrivata alla giornata numero 19, l’ultima di andata: in questo caso però, l’anticipo del venerdì non sarà la prima gara del turno perché le squadre impegnate in Supercopa hanno anticipato il loro impegno qualche settimana fa. In ogni caso, il venerdì notte di calcio spagnolo è comunque garantito: potremo goderci un interessante Getafe–Real . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Getafe-Real Sociedad (venerdì 09 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno due gol tra Azulones e Txuri-urdin?

