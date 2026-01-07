Futsal Finals a Montesilvano | tutte le squadre vincitrici delle varie categorie

Si è conclusa al Palaroma di Montesilvano la 13ª edizione delle Futsal Finals della Lnd Abruzzo, tenutasi dal 2 al 6 gennaio. L’evento ha visto protagoniste le squadre vincitrici delle diverse categorie, confermando l’importanza del futsal nel panorama sportivo regionale. Un momento di confronto e valorizzazione del movimento giovanile e amatoriale, che testimonia la crescita e la passione per questo sport.

Conclusa al Palaroma di Montesilvano la 13esima edizione delle Futsal Finals della Lnd Abruzzo, dal 2 al 6 gennaio. Le Futsal Finals hanno visto coinvolte le squadre arrivare alle semifinali di Coppa Italia e alle finali di Coppa Abruzzo in tutte le categorie (Serie C1, Serie C Femminile, Serie C2, Serie D).

Trofeo Futsal Special Cup a Montesilvano. - Si sono chiuse ieri le Futsal Finals della LND Abruzzo, giunte alla 13ª edizione, che dal 2 al 6 gennaio hanno animato con gioco, luci e sorrisi il PalaRoma di Montesilvano. giornaledimontesilvano.com

Dal 2 al 6 gennaio Montesilvano ospiterà la 13ª edizione della Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque, organizzata dalla Lnd Abruzzo.

