Calcio donne | un pari in casa del Sassuolo evidenzia i progressi delle ragazzine Tutti i risultati delle varie categorie Cardarelli decisiva per la Primavera amaranto

AREZZO Per l’ultima partita dell’anno, domenica 20 dicembre la Primavera dell’Acf Arezzo è stata ospite del Sassuolo per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1, conquistando un punto prezioso in trasferta contro la terza forza della massima serie dei campionati giovanili femminili. La partita, terminata 0-0, ha visto le padrone di casa cercare con più convinzione la via del gol, ma due legni e gli interventi decisivi di Cardarelli, insieme alla compattezza della difesa amaranto, mantenevano il risultato in equilibrio fino al triplice fischio. Le ragazze amaranto hanno concluso così una prima parte di campionato positiva, con il settimo posto in classifica a quota 14 punti, a sole tre lunghezze dalla zona playoff e ben distante dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

