Muore schiacciata dalla locomotiva chiesta l' archiviazione

Una ragazza di 12 anni è deceduta dopo essere stata investita da una locomotiva. La tragica vicenda si è verificata nel primo pomeriggio del 10 ottobre 2024, in un contesto di fuga dalla guerra in patria, durante la quale si trovava con la madre in Italia. La procura ha chiesto l'archiviazione del caso, analizzando le circostanze dell'incidente e le eventuali responsabilità.

La guerra in patria l'ha spinta con la mamma a fuggire in Italia, ma il destino per lei, appena 12 anni, le ha voltato le spalle nel primo pomeriggio del 10 ottobre 2024. Olesia Kypriianchuk, questo è il suo nome, ucraina, Stava tornando a casa dopo una mattinata trascorsa a scuola quando in zona.

