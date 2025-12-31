Scatta l’allerta meteo in Toscana rischio ghiaccio e neve per capodanno

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo per Capodanno, con temperature sotto zero che possono causare ghiaccio e nevicate nelle aree di pianura. Nella mattina del 1 gennaio, sono previste deboli nevicate in Valdarno, Casentino, Val Tiberina e Mugello, con possibili fiocchi anche sulla Piana fiorentina. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di adottare le necessarie precauzioni.

Firenze, 31 dicembre 2025 – Scatta l’ allerta meteo in Toscana per il giorno di Capodanno. Secondo il Centro funzionale della Regione, Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di giovedì 1 gennaio deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale Non è escluso il rischio di qualche fiocco di neve anche sulla Piana fiorentina. Meteo Toscana, le previsioni del Lamma Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio neve nelle zone appenniniche orientali interessate dalla precipitazioni, che sarà in vigore dalle 8 fino alle 20 del primo gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta l’allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno Leggi anche: Neve e vento forte in Toscana, allerta prorogata. Scatta il rischio ghiaccio, ecco dove Leggi anche: Ghiaccio, neve e vento: allerta meteo in Toscana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scatta l’allerta meteo in Toscana una vigilia di Natale con pioggia neve e vento forte | ecco dove; Maltempo in Toscana | piogge intense sulle Isole scatta l’allerta gialla martedì 23. Scatta l’allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno - Allerta gialla per ghiaccio su tutta la regione fino alle 12 del primo gennaio, per 55 comuni avviso legato a possibili (deboli) nevicate: la mappa ... lanazione.it

