fiere carlo costa ieg eletto vicepresidente emeca

Roma, 1 dic. (AdnkronosLabitalia) - L'assemblea generale Emeca, riunitasi nelle scorse settimane a Milano, ha eletto i nuovi membri del suo consiglio di amministrazione, nominando vicepresidente Carlo Costa che in Italian Exhibition Group (Ieg) ricopre il ruolo apicale di chief corporate officer. A Costa, in Ieg, è affidata la gestione dei settori operation, finance, hr, it, legal compliance e le attività corporate delle società controllate dal Gruppo. Ieg, quotata al mercato principale su Euronext Milan, con le sue 60 fiere e 150 eventi, oltre 700 dipendenti in Italia e nel mondo con sedi a Rimini, Vicenza, Milano, Arezzo, Dubai, San Paolo, New York, Singapore oltre che in Cina, Arabia Saudita e Messico, è tra i principali organizzatori fieristici globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

