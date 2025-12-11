Non ho detto che non paghi i trattamenti solo che sei tirchia Da te non ho mai fatto interventi sei tu che vai in bagno per non pagare | il botta e risposta tra Francesca Cipriani e Genny Urtis
“Ho detto solo che è un po’ tirchia, non che non paga”. È uno stralcio del botta e risposta andato in onda a Storie di Donne al Bivio. Chi sono le protagoniste? Francesca Cipriani e Genny Urtis. La chirurga aveva parlato della showgirl definendola “braccino corto” e quest’ultima aveva ribattuto mostrando le fatture dei trattamenti estetici e specificando: “Da Genny (nello studio di medicina estetica, ndr ) non ho mai fatto nessun intervento chirurgico ma solo delle punture di acido ialuronico e delle vitamine che aiutano la pelle. Non ho battuto ciglio sul pagamento, anche se i prezzi sono aumentati 4 volte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
