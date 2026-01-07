Seconda categoria Lotteria Italia 2025-2026 i 30 biglietti vincenti | premi da 100mila euro
Ecco l’elenco completo dei 30 biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2025-2026, estratti questa sera presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I premi, del valore di 100.000 euro ciascuno, rappresentano una possibilità concreta per i partecipanti in attesa di conoscere i numeri vincenti.
L’elenco completo dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2025-2026, estratti questa sera nella sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono 30 i vincitori con un premio di 100mila euro ciascuno per la seconda categoria: ecco le serie vincenti e dove sono stati venduti i biglietti fortunati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
