Un’altra perdita per il volley modenese, un altro giocatore che è stato una bandiera, un punto di riferimento mentre giocava ma anche dopo aver smesso, per esempio come direttore sportivo dell’ Anthesis Modena. Lamberto Padovani, classe 1954 che avrebbe compiuto 72 anni in febbraio, si è spento ieri mattina dopo una malattia crudele e troppo veloce. Uno dei classici universali degli anni Settanta e Ottanta, Padovani era cresciuto sportivamente nell’ultima Minelli Modena, dal 1970 in poi e con diverse stagioni in A1, l’ultima a Carpi prima della chiusura definitiva della storica società modenese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

IL LUTTO. Addio alla bandiera. Lamberto Padovani