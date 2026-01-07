È morto Ciccio D' Agati il boss di Cosa nostra che è stato il mediatore tra i clan criminali a Roma

È deceduto Francesco D'Agati, noto come “Ciccio”, figura di rilievo nel contesto criminale romano. Originario di Villabate, aveva svolto il ruolo di mediatore tra i clan di Cosa nostra a Roma. Quest'anno avrebbe compiuto 90 anni. La sua morte segna la perdita di una figura storica nel panorama criminale della capitale italiana.

Fabrizio Mele, ristoratore dell’Angolo di Napoli e Ciccio Pizza, è morto in un incidente in moto a Milano. Gravissima la fidanzata. Aveva rilevato il locale gemello della Gintoneria - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.