È morto Ciccio D' Agati il boss di Cosa nostra che è stato il mediatore tra i clan criminali a Roma
È deceduto Francesco D'Agati, noto come “Ciccio”, figura di rilievo nel contesto criminale romano. Originario di Villabate, aveva svolto il ruolo di mediatore tra i clan di Cosa nostra a Roma. Quest'anno avrebbe compiuto 90 anni. La sua morte segna la perdita di una figura storica nel panorama criminale della capitale italiana.
Francesco D'Agati detto “Ciccio” è morto. Originario di Villabate, era il custode dei segreti e mediatore tra i clan criminali di Roma, quest'anno avrebbe compiuto 90 anni. Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, nella sua casa di Tor San Lorenzo ad Ardea. È. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
È morto Francesco 'Ciccio' D'Agati, il boss di Cosa Nostra è stato il mediatore tra i clan criminali a Roma - Uomo di fiducia di Pippo Calò, dalla Sicilia aveva messo le radici nella Capitale per poi passare la "pensione" sul litorale ... romatoday.it
