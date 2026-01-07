Due auto si ribaltano nel giro di 30 minuti | un uomo e una donna in ospedale
Martedì in Brianza è stato segnato da un doppio incidente stradale, con due veicoli che si sono ribaltati nel giro di 30 minuti. A seguito dell'incidente, un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. L'evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando l'importanza di rispettare le norme e guidare con prudenza.
Martedì nero in Brianza a seguito di un doppio incidente in Brianza: nel giro di mezz'ora due auto si sono ribaltate.Il primo sinistro è avvenuto a Giussano, lungo la Sp 102 intorno alle 19.20 di ieri, 6 gennaio. Il secondo sinistro è avvenuto alle 19.58 a Biassono in viale Trento e Trieste e ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Fuorigrotta, notte di follia tra incidenti e paura: 2 auto si ribaltano in pochi minuti
Leggi anche: Auto sbanda e si schianta sulla Provinciale: uomo e donna in ospedale
Due auto si ribaltano nel giro di 30 minuti: un uomo e una donna in ospedale; Incidente sulla Palermo - Agrigento, auto si ribalta a Misilmeri: due ragazze ferite.
Due auto si ribaltano nel giro di 30 minuti: un uomo e una donna in ospedale - Martedì nero in Brianza a seguito di un doppio incidente in Brianza: nel giro di mezz'ora due auto si sono ribaltate. monzatoday.it
Doppio incidente a Fuorigrotta, due auto si ribaltano vicino allo Stadio Maradona: ci sono feriti - Doppio incidente stradale nella notte a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, con due auto che, separatamente, si schiantano e si ribaltano nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. fanpage.it
Terni, si ribaltano sulla E45 nell'auto piena di hascisc: in manette due uomini di Latina che viaggiano con sei chili di droga - L’auto si ribalta, i due occupanti restano feriti e, dopo essere stati tirati fuori dal mezzo dai vigili del fuoco, vengono trasportati con l’ambulanza al Santa Maria. ilmessaggero.it
Il 2025 cambierà il modo in cui gli italiani scelgono e vivono l’auto, tra nuove abitudini e vecchie certezze che vacillano. Tra modelli sorprendenti e numeri che ribaltano il mercato, qualcosa sta sfuggendo di mano. Tutti i dettagli nel nuovo scenario automobilist - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.