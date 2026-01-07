Martedì in Brianza è stato segnato da un doppio incidente stradale, con due veicoli che si sono ribaltati nel giro di 30 minuti. A seguito dell'incidente, un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. L'evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando l'importanza di rispettare le norme e guidare con prudenza.

Martedì nero in Brianza a seguito di un doppio incidente in Brianza: nel giro di mezz'ora due auto si sono ribaltate.Il primo sinistro è avvenuto a Giussano, lungo la Sp 102 intorno alle 19.20 di ieri, 6 gennaio. Il secondo sinistro è avvenuto alle 19.58 a Biassono in viale Trento e Trieste e ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monzatoday.it - Due auto si ribaltano nel giro di 30 minuti: un uomo e una donna in ospedale

