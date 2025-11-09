Fuorigrotta notte di follia tra incidenti e paura | 2 auto si ribaltano in pochi minuti
Due incidenti a breve distanza tra via Leopardi e lo stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli: l’allarme. Notte di paura nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove in pochi minuti due auto si sono ribaltate in zone diverse, trasformando le strade in scenari di delirio.Il primo incidente è avvenuto in via Leopardi, all’altezza del cosiddetto . 🔗 Leggi su 2anews.it
