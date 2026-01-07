Dopo anni di richieste di maggiori aperture, la Cgil sembra ora concentrarsi sulla sicurezza, manifestando contro Matteo Salvini. Il sindacato, che in passato si è opposto ai decreti del governo, torna a mobilitarsi, evidenziando un cambio di posizione. Questa evoluzione solleva interrogativi sulla coerenza delle strategie e sul ruolo delle rappresentanze sindacali nel dibattito pubblico.

Il sindacato, in prima fila per contestare i suoi decreti, oggi sciopera contro Matteo Salvini. Qualcuno, in Cgil, dovrebbe ripassare la storiella dell’uomo che gridava «al lupo, al lupo». È difficile, infatti, farsi prendere sul serio quando una mobilitazione per la sicurezza sul lavoro, in seguito al barbaro omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, si incastra tra una protesta per chiedere «l’immediata convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite» a seguito della «violazione della sovranità nazionale della Repubblica del Venezuela da parte degli Stati Uniti d’America» e una per invocare «la necessità di raggiungere un immediato cessate il fuoco, di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e di aprire il prima possibile un processo di pace». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dopo anni a chiedere porte aperte la Cgil adesso scopre la sicurezza

