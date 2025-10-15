Porte aperte o porte chiuse il bivio che ha di fronte Simone Fontecchio

Reinventarsi, ancora una volta, alle soglie dei 30 anni. Simone Fontecchio, a testa bassa, vuole giocarsi l’ultima chance per dimostrare di valere un posto in Nba. Abituato a estati da protagonista assoluto con la maglia azzurra addosso, con tante pressioni realizzative sulle spalle, quando varca l’Oceano diventa uno specialista in uscita dalla panchina, una transizione non facilissima da gestire. Con un contratto in scadenza nel prossimo anno, Fontecchio è pronto a sfruttare al meglio l’occasione: in estate, infatti, è stato scambiato da Detroit, che lo ha spedito a Miami in cambio di Duncan Robinson. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

