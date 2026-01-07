donald trump tra nigeria e venezuela ovvero la politica come blockbuster

Donald Trump tra Nigeria e Venezuela rappresenta un esempio di come le decisioni politiche possano sembrare influenzate da narrazioni spettacolari. Le azioni della Casa Bianca, spesso percepite come strategie di grande impatto, sembrano seguire logiche più simili a sceneggiature cinematografiche che a semplici iniziative diplomatiche. Questo articolo analizza le dinamiche e le implicazioni di queste scelte nel contesto internazionale.

Ormai è accertato: le mosse imperiali della Casa Bianca sono ispirate dagli sceneggiatori di Hollywood in veste di strateghi. Difatti il colpo di mano in Venezuela del 3 gennaio scorso non è altro che il remake del blockbuster 1997 Air Force One, con il gigionesco Donald Trump nella parte di Harrison Ford. Se ricordate, il film di Wolfgang Peterson inizia con un contingente dei corpi speciali che atterra da un elicottero sulla residenza del leader “canaglia” del Kazakistan generale Ivan Radek, lo cattura in un batter d’occhio, lo ammanetta e se lo porta via. Se cambiamo il nome del sequestrato e la location, lo script è sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

