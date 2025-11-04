Il Venezuela come Cuba è la nuova linea rossa tra Washington e il Cremlino | il Madman Plan di Donald Trump

Notizie.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esercitazioni militari, operazioni contro i cartelli della droga e dichiarazioni contrastanti. La presenza Usa nel mar dei Caraibi farebbe presagire attività imminenti. L’analisi dell’Ispi. Gli Stati Uniti stanno ammassando un enorme numero di uomini e mezzi nel mar dei Caraibi. Gli continuano a condurre diversi attacchi contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti, causando decine di morti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il reale obiettivo dell’amministrazione di Donald Trump sarebbe il Venezuela. 🔗 Leggi su Notizie.com

il venezuela come cuba 232 la nuova linea rossa tra washington e il cremlino il madman plan di donald trump

© Notizie.com - Il Venezuela come Cuba, è la nuova linea rossa tra Washington e il Cremlino: il Madman Plan di Donald Trump

Approfondisci con queste news

venezuela cuba 232 nuovaIl Venezuela e la nuova guerra dei Caraibi - Il presidente americano Donald Trump ha aperto un altro fronte: combattere contro i narcos e indebolire i leader a Caracas e a Bogotà ... Riporta repubblica.it

Venezuela: nuova operazione per Chavez - Il presidente venezuelano Hugo Chavez ha reso noto che nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un'altra operazione per estirpare un tumore nello stesso punto dove &#232; già stato operato qualche mese fa a ... Si legge su unionesarda.it

Venezuela: solo i presidenti di Cuba e Nicaragua presenti all’insediamento di Maduro. Nuova presa di distanza dell’Unione europea - La gran parte dei Paesi occidentali ha disertato l’insediamento del presidente venezuelano Nicolas Maduro, ritenendo illegittima la sua vittoria elettorale, rispetto alla quale non ha mai fornito ... Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Cuba 232 Nuova