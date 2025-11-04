Il Venezuela come Cuba è la nuova linea rossa tra Washington e il Cremlino | il Madman Plan di Donald Trump

Esercitazioni militari, operazioni contro i cartelli della droga e dichiarazioni contrastanti. La presenza Usa nel mar dei Caraibi farebbe presagire attività imminenti. L’analisi dell’Ispi. Gli Stati Uniti stanno ammassando un enorme numero di uomini e mezzi nel mar dei Caraibi. Gli continuano a condurre diversi attacchi contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti, causando decine di morti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il reale obiettivo dell’amministrazione di Donald Trump sarebbe il Venezuela. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il Venezuela come Cuba, è la nuova linea rossa tra Washington e il Cremlino: il Madman Plan di Donald Trump

