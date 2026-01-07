Dopo le festività, molte persone adottano diete drastiche per recuperare il benessere. Tuttavia, attenzione a errori come un’eccessiva assunzione di proteine e una carenza di fibre, comuni nelle diete detox o iperproteiche. Un approccio equilibrato e graduale è fondamentale per evitare problemi di salute e favorire una remise in forma efficace e sostenibile.

Dopo le abbuffate delle feste, è comune cercare di “ rimettersi in forma ” con soluzioni alimentari drastiche e poco bilanciate: diete detox, diete liquide, ma anche pasti iperproteici o poveri di carboidrati. Ma se è vero che gennaio è il mese dei buoni propositi, è anche il momento in cui si rischia di fare scelte poco equilibrate per la propria linea e il proprio benessere personale. Nello specifico, molte diete definite “ di reset ” tendono a prediligere l’utilizzo di proteine a scapito di fibre e altri nutrienti essenziali per l’organismo. Questo errore può compromettere il benessere dell’intestino, rallentando il metabolismo e generando tutta una serie di squilibri nutrizionali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diete con troppe proteine e poche fibre: attenzione agli errori nei reset di gennaio

