Troppe proteine nel cuore | il muscolo perde elasticità

L’amidollosi cardiaca è una condizione caratterizzata da un eccesso di proteine nel cuore, che può compromettere l’elasticità muscolare. Grazie alle tecniche di imaging cardiologico avanzato, è possibile ottenere diagnosi più rapide e precise. L’ambulatorio del «Papa Giovanni» si dedica alla valutazione di questa patologia, offrendo un supporto specializzato per individuare e gestire tempestivamente eventuali alterazioni del muscolo cardiaco.

AMIDOLLOSI CARDIACA. Con le tecniche di imaging cardiologico avanzato diagnosi più tempestive. Il ruolo dell’ambulatorio del «Papa Giovanni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

