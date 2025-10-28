Le parole inedite di Daria Bignardi sul divorzio da Luca Sofri | Come una casa che crolla

Giornalista, conduttrice ma anche scrittrice. Daria Bignardi, 64 anni, torna in libreria con un libro dedicato al tema della solitudine. Parlandone al Corriere, Bignardi ha anche toccato alcune tematiche delicate: personali e non. Tra queste, anche quella relativa al divorzio dal marito Luca. 🔗 Leggi su Today.it

