Conte | L’anno scorso il Napoli era meno dominante anche per questo rischiavamo di meno
Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Psv-Napoli in programma domani sera alle ore 21. «Nel primo tempo eravamo bellini e poco concreti. Nel secondo tempo la prestazione di Torino mi è piaciuta, poi il risultato è negativo. C’è da affrontare questa partita che è un’ottima squadra, è sempre protagonista. Giocano un calcio particolare, bisognerà fare grande attenzione, non siamo venuti qui per fare la vittima sacrifiche ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di fare nel miglior dei modi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
