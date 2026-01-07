La Cremonese si prepara a affrontare il Cagliari allo “Zini” nel turno infrasettimanale di giovedì alle 18.30. Una partita importante per la squadra lombarda, che cerca punti fondamentali per la salvezza. Un impegno da affrontare con attenzione e determinazione, in un contesto di grande importanza per il proseguo della stagione.

Il turno infrasettimanale ( giovedì alle 18.30 arriva allo “Zini” il Cagliari ) propone alla Cremonese un esame assolutamente da non sbagliare. Le ultime prestazioni, “di poca qualità e con troppi errori” come ha sintetizzato l’allenatore Davide Nicola (ex di turno con i rossoblù isolani, mentre sul fronte opposto il tecnico Fabio Pisacane ha un passato da giocatore a Cremona), destano non poche preoccupazioni per la squadra grigiorossa che, oltre tutto, sta affrontando un digiuno dal gol che si sta facendo davvero troppo prolungato. Ecco perché la Cremonese deve rialzare la testa senza perdere altro tempo e tornare a mettere in mostra quella formazione brillante e sorprendente che nella prima parte del campionato ha sorpreso un po’ tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese per il riscatto: con il Cagliari è sfida salvezza

Leggi anche: Kilicsoy illude il Cagliari, il Pisa la pareggia con Moreo nel finale: termina 2-2 la sfida salvezza

Leggi anche: Roma a Cagliari per ripartire: Gasperini cerca riscatto, Pisacane punti salvezza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cremonese il difensore Marianucci è in dirittura d' arrivo dal Napoli.

Cremonese per il riscatto: con il Cagliari è sfida salvezza - 30, nel posticipo del turno infrasettimanale, la squadra di Nicola affronta una gara con un'avversaria diretta nella lotta per non retrocedere. sport.quotidiano.net