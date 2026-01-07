Controlli in corso Mazzini smontato un dehor non autorizzato | Non esistono zone franche

La Polizia locale di Controlli in corso Mazzini ha smantellato un dehor non autorizzato, rafforzando l’attenzione sul rispetto delle normative e la tutela dello spazio pubblico. Le verifiche continuano per garantire che tutte le attività rispettino le norme vigenti, ribadendo che non esistono zone franche. Un intervento volto a mantenere ordine e sicurezza nella zona, assicurando un corretto utilizzo degli spazi condivisi.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.