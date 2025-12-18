Sgombero di Askatusa Zangrillo striglia il sindaco Lo Russo | Te l’avevamo detto Non devono esistere zone franche

Nuove tensioni tra le istituzioni e il centro sociale Askatasuna di Torino. Zangrillo critica duramente il sindaco Lo Russo, riaffermando che le zone franche non devono esistere e sottolineando la violazione del patto di collaborazione siglato con il Comune. La recente operazione di sgombero ha riacceso il dibattito sulla gestione degli spazi sociali e sulla sicurezza cittadina.

"Caro sindaco, te l'avevo detto, te l'avevamo detto. Quanto emerso oggi durante le perquisizioni al centro sociale Askatasuna di Torino conferma ciò che denunciamo da tempo: quel già assurdo patto di collaborazione siglato con il Comune è stato un'altra volta apertamente violato". Con queste parole, il ministro della Pubblica amministrazione P aolo Zangrillo ha commentato lo sgombero avvenuto stamattina nel centro sociale occupato dal 1996 in Corso Regina Margherita, rivolgendosi al sindaco del Pd Stefano Lo Russo. Il titolare del dicastero ha poi spiegato in cosa consistesse il patto degli antagonisti con il comune: "L'accordo prevedeva un utilizzo limitato e regolamentato degli spazi.

